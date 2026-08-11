«Musicalische Exequien» Heinrich Schütz

Die „Exequien“ waren eines der ersten Werke, die die Kantorei der Karlshöhe in den 1970er-Jahren aufgeführt hat.

Wenngleich es vom Anlass her eine Funeralkomposition ist und bleibt, ist es doch keine Trauermusik, sondern ein Lied von Zuversicht, vom Vertrauen und vom Leben. Tröstlich, bewegend und zum Weinen schön.

Und mitten in die Synthese franko-flämischer Vokalpolyphonie, italienischem Madrigalismus und venezianischer Mehrchörigkeit, da steht der Lobgesang des alten, gottesfürchtigen Simeon: „Herr, nun lässest Du deinen Diener im Frieden Fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast für allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volks Israel.“