«PRSPKTVNWCHSL», ist ein Gesamtkunstwerk aus Sprache, Musik, Tanz und verkehrten Rollen. Es wird gedreht, handelt vom falschen Zeitpunkt, vom richtigen Timing und der Frage, wieviel übrig bleibt, wenn die Hälfte fehlt? Wo steht, wer sich von Aussen betrachtet? Wie lange dauern 5 Minuten - gefühlt? Und was meint sie oder er mit «Hmm»? Hmm? Die Schweizer Präzisions-Anarchisten tun, was niemand von ihnen erwartet, forschen präzis und voller Elan da, wo andere lieber aufhören.

Ursus & Nadeschkin lieben die Provokation, hassen Langeweile, fallen gern aus dem Rahmen, und prägen mit ihrem schrägen Humor das Schweizer Kulturgut.

Als leidenschaftliche Grenzgänger touren sie seit über 30 Jahren zwischen Zürich, Berlin, New York, Wien, Melbourne, Edinburgh und springen am liebsten zwischen den Schubladen hin und her: Vom Kleintheater ins Fernsehen, vom Konzertsaal in den Zirkus oder - wie heute - ins Schauspielhaus!

Kurzum: Sie gehören zum Besten, was die Schweiz in Sachen Komik zu bieten hat.

(...) Das Ereignis des Abends waren die Ehrenpreisträger Urs Wehrli und Nadja Sieger, die seit 36 Jahren als Ursus & Nadeschkin unterwegs, gemeinsam komische Sache machen. Das Schweizer Duo lotet die Tiefen und Untiefen zwischen Dada, Artistik und konkreter Poesie, Kabarett und Clownerie mit jedem ihrer präzise inszenierten Programme aus, auf eine Weise, die in der Kleinkunstwelt vergeblich ihresgleichen sucht. (…)