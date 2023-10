»750 Jahre Reichsstadt - Ein Rothenburg-Roman«

Mit Schriftsteller und Bühnenkünstler Dr. Markus Grimm.

Die Geschichte einer Stadt, von ihr selbst erzählt…

Rothenburg ob der Tauber feiert im Jahr 2024 den 750. Jahrestag der Erhebung zur Reichsstadt. Eine gute Gelegenheit, um einen Blick in die Geschichte und in Geschichten zu werfen, die es hier zu entdecken gibt und um Menschen kennenzulernen, die hier große und kleinere Rollen gespielt haben. König Rudolf tritt auf, der Rothenburg zur Reichsstadt macht. Der große Rabbi Meir ben Baruch gründet seine berühmte Talmudschule. Heinrich Toppler kommt als Ratsherr zu Reichtum und ungeheurer Macht, und Tilman Riemenschneider schnitzt den Heilig-Blut-Altar.

Erzählt wird von Reformatoren, von Predigern und Ordensleuten, vom Dreißigjährigen Krieg, von der sagenhaften Heldentat des Altbürgermeisters Georg Nusch und ihrer Wiederkehr nach zweihundertfünfzig Jahren. Und immer wieder wandelt sich Vergangenheit in Zukunft…

Markus Grimm ist in Rothenburg ob der Tauber kein Unbekannter. Zwei Mal, 2013 und 2018, war er mit seinem Programm Grimm3 bereits sehr erfolgreich beim "Rothenburger Märchenzauber" zu Gast. Als promovierter, aber konfessionsloser Theologe versteht er es stets, äußerst einfühlsam allgemeingültige Sinnfragen in seine szenischen Aufführungen miteinfließen zu lassen, er ist erfolgreicher Autor von mehr als zehn historischen Biografien und Romanen. Der Rothenburg-Roman von Markus Grimm wird bereits ein erzählerischer Vorlauf zu seiner szenischen Marktplatz-Performance der Rothenburger Stadtgeschichte am 2. August 2024 sein.