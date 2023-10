Mit dem Südtiroler Kleinkunst-Duo Selma Mahlknecht und Kurt Gritsch.

Komödie ist Tragödie plus Zeit. Das trifft vor allem auf die Weihnachtszeit zu! Das Südtiroler Kleinkunst-Duo Selma Mahlknecht und Kurt Gritsch präsentiert humorvolle Sketche, Gedichte und Lieder über kleinere und größere Weihnachtskatastrophen unseres Alltags.

2023 wird ganz im Zeichen des Weihnachtssparens stehen. Doch wo anfangen? Vielleicht beim innerfamiliären Streiten? Schwierig. Ist ja doch eine liebgewonnene Gewohnheit. Vielleicht realistische Ziele stecken und bei den Kalorien sparen? Eine weniger pro Tag wäre ein dezentes Zeichen.

»Advent, Advent, die Sparlamp' brennt« ist ein 90-minütiges satirisches Kleinkunstprogramm aus der Feder von Selma Mahlknecht, umrahmt von humorvollen Eigenkompositionen zur Gitarre. Ein bunter Mix aus Sketchen, Liedern und Gedichten frei nach dem Motto: »Humor ist, wenn man trotzdem lacht.« Oder auch deswegen. Oder einfach grundsätzlich. Es erwartet Sie ein Abend voller Humor, Musik und Poesie, der Weihnachtsliebhaber und Weihnachtsmuffel gleichermaßen zum Lachen bringt.

Kurt und Selma treten seit über 15 Jahren als Kleinkunst-Duo in der Vorweihnachtszeit auf. Selma Mahlknecht ist eine mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin, Dramatikerin und Regisseurin. Kurt Gritsch liest und begleitet auf der Gitarre. In diesem Jahr sind die beiden mit ihrem Weihnachtskabarett zum ersten Mal in der Weihnachtsstadt Rothenburg zu Gast.