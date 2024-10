Kennen Sie das? Kaum kommt der Advent, schlägt die Stimmung um. Die Tage werden kürzer, der Winter naht, die Gedanken werden trüber.

Und vor einem liegt die Wahl zwischen bierernster Feierlichkeit am Adventskranz oder bierseeliger Launigkeit am Christkindlmarkt. Echt deprimierend. Da hilft nur eins: Auf ins Adventskabarett zu Selma & Kurt! Die absurd-skurrilen Weihnachtsgeschichten von Selma Mahlknecht und die ironischen Lieder zur Gitarre bringen Sie garantiert zum Schmunzeln und erinnern daran: Advent ist, wenn man trotzdem lacht!

Selma & Kurt treten seit bald 20 Jahren als Kleinkunst-Duo in der Vorweihnachtszeit auf. Selma Mahlknecht ist eine mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin, Dramatikerin und Regisseurin. Kurt Gritsch liest und begleitet auf der Gitarre. Nach dem Erfolg aus dem Vorjahr kehren die beiden mit ihrem Weihnachtskabarett in diesem Jahr in die Weihnachtsstadt Rothenburg zurück.