Mit dem Südtiroler Kleinkunst-Duo Selma Mahlknecht und Kurt Gritsch.

Was, schon wieder Advent? Dabei war doch grad erst Sommer! Eben noch Badehose, schon wieder Weihnachtsmütze – und damit geht der ganze Stress schon los. Glühweinmarkt, Geschenkekauf und Weihnachtsgedudel, und nie ist es tatsächlich »Last Christmas«. Wenn man sich nur in einen wohligen Winterschlaf zurückziehen könnte …

Gegen die Vorweihnachtsmelancholie hilft nur eins: Auf ins Adventskabarett zu Selma Mahlknecht und Kurt Gritsch! Mit ihren absurd-skurrilen Weihnachtsgeschichten und ironischen Liedern zur Gitarre begleiten die beiden Kabarettisten aus Südtirol seit 20 Jahren fröhlich durch den Advent und beweisen: Sie werden auch nach 20 Jahren keineswegs alle Jahre müder!

Selma Mahlknecht ist eine mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin, Dramatikerin und Regisseurin. Kurt Gritsch liest und begleitet auf der Gitarre. Nach den Erfolgen der Vorjahre kehren die beiden anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in die Weihnachtsstadt Rothenburg zurück.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des "Rothenburger Märchenzaubers" statt. Zum digitalen Programmflyer mit einer Übersicht aller im Rahmen des "Rothenburger Märchenzaubers" angebotenen Veranstaltungen geht es direkt hier.