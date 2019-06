»Alles auf der Welt ist da, um in ein Buch zu münden«

Für seine großformatigen Arbeiten bekannt, beschäftigte sich der Künstler Anselm Kiefer ab dem Ende der 60er Jahre mit der Herstellung von Buchobjekten. Vorrangig nutzte er diese um Experimente vorzunehmen.

Diese obskuren Gegenstände vereinen Collage, Fotografie, Malerei und Montage, sind teilweise aus Blei gegossen, beinhalten Laub und in Öl getränkte Lumpen oder bestehen aus zerschnittenen Leinwänden. So wird aus der statischen Realität eines Gemäldes ein wandelbares Erleben und Entdecken, ein Wechsel prägnanter und weniger auffallender Seiten, ein Film für das innere Auge. Mit der Methode der Collage nähern wir uns dem Werk Kiefers in unserem Buchobjekt. Wir stellen Bezüge zu seinen Zeitgenossen her und bündeln unsere Wahrnehmung und Fantasie zwischen zwei Buchdeckeln.

Workshop für junge Erwachsene ab 16 Jahren, bitte anmelden

Geeignet fürJugendliche bis 20 - Treffpunkt Foyer Stirling-Bau