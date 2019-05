Eine ganze Spielzeit lang haben sich die 14-16-jährigen Jugendlichen des Theaterclubs 2 mit dem aktuellen Spielzeitmotto des Theaters Heilbronn »Sinnsucher_No Limits« auseinandergesetzt.

Am 1. Juni und 2. Juni, jeweils um 18 Uhr, präsentieren sie das Ergebnis ihrer Arbeit in der BOXX: Eine eigene Stückentwicklung unter dem Titel »Alles oder Nichts! Expedition Sinnsuche«.Unter Leitung von Dramaturgin Sophie Püschel und Theaterpädagogin Lisa Spintig haben die fünf Mädchen und fünf Jungen sich auf ihre eigene Sinnsuche begeben und sich gefragt: Was ist mir wichtig im Leben? Wie kann ich meine Träume verwirklichen? Wo finde ich meinen Platz in der Welt?Es war eine Expedition ins Ungewisse. Die »Forscher« in eigener Sache waren hin- und hergerissen zwischen Euphorie und Resignation wegen der unendlichen Möglichkeiten, die das Leben zu bieten hat. Ihre Recherchen waren Grundlage für eigene Texte und Szenen, für Improvisationen und Choreographien (unter Leitung von Anja Bräutigam), die zu einer Collage zusammengeführt wurden. Die Zuschauer sind eingeladen, das eigene Leben und die eigenen Träume zu hinterfragen. Denn die Reise zum eigenen Sinn endet nie.

Leitung: Sophie Püschel und Lisa SpintigChoreografie: Anja Bräutigam

Mitspieler: Ida Maria Büttner, Leo Doberstein, Simon Futschik, Edwin Kunert, Matilda Martinez, Max Rudd, Paula Sachtleben, Carolin Schwarzbürger, Marie- Luise Schübel, Fynn Winkler

Nächste Vorstellung So., 01.06.2019 um 18:00 Uhr in der BOXX des Theaters Heilbronn