Lesung mit Drehleierbegleitung mit Ulrike Bergmann.

»Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann?« So lautete die wohl bekannteste Parole aus der Zeit der Bauernkriege, die vor 500 Jahren weite Teile des Landes überzogen und die auch hier in Franken mit aller Härte ausgetragen wurden. Dabei waren Unzufriedenheit und daraus resultierende Aufstände und Unruhen in den bäuerlichen, aber auch in den städtischen Unterschichten schon in der Zeit zuvor immer wieder aufgeflammt. Ab 1525 kam es zu erbitterten Kämpfen. Bauern hatten sich zusammengeschlossen, bildeten mehr oder weniger schlagkräftige Haufen und Heere, um ihre Forderungen nach wirtschaftlicher Besserstellung, geringeren Abgaben, nach Abschaffung der Leibeigenschaft, aber auch nach allgemeinen Reformen durchzusetzen. Grausam wurden diese Erhebungen niedergeschlagen. Zigtausende verloren ihr Leben.

Wie schlug sich nun aber diese Unzufriedenheit der ländlichen Bevölkerung in Liedern nieder? Was erfahren wir darin vom Leben der Bauern? Mit welchen Kampfliedern zogen sie in die Schlacht? Wie machten sich die Städter über die Landleute lustig? Und mit welchem Hohn und Spott antworteten die Feudalherren? Bauernklagelieder, Spottlieder und martialische Gesänge, aber auch einzelne erläuternde Texte vermitteln ein Bild dieser wilden Zeiten vor 500 Jahren. Ulrike Bergmann erzählt, rezitiert und singt zur Drehleier

