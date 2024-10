»Also sprach der Seanchaidh - Schottische Märchen, Sagen und Legenden«

Eine Märchenstunde für Erwachsene.

Als Seanchaidh bezeichnet man in den gälischen Kulturen die Geschichtenerzähler, welche früher dem Gefolge der Clanoberhäupter angehörten. Ihre Aufgabe bestand darin, das traditionelle Sagengut mündlich weiterzugeben und hierbei für Unterhaltung zu sorgen. An diesen Brauch wird angeknüpft wenn das MaerenKabinett um Franziska Baumann und Lukas Haas eine bunte Auswahl an Märchen und Legenden von Kriegern, Elfen, Wassergeistern, Dudelsackspielern und Gespenstern zum Besten gibt.

Wechselnd zeigen sich die Geschichten magisch, geheimnisvoll, romantisch, archaisch oder auch grausam und schauerlich. Freuen Sie sich auf den Mythenschatz des ebenso schönen wie rauen Schottland, welcher ebenso vielseitig ist, wie dieses Land selbst.