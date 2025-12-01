»Ariane Müller lädt ein«

Zwei Wochen vor Heiligabend entfacht in Eislingen ein Feuerwerk der Extraklasse – eine Show voller Musik, Humor und Weihnachtsüberraschungen! Conférencieuse des Abends ist Ariane Müller, die bekannte Ulmer Musikerin und Komikerin. An ihrer Seite sind Gesangswunder Julia Gamez Martin aus Berlin vom preisgekrönten Comedy-Duo Suchtpotenzial, Gitarrenvirtuosin Yasi Hofer, die unter anderem mit Robbie Williams und Helene Fischer tourt, sowie das charmante Duo »The Müller Sisters«, zwei Schwestern mit Ukulele und Gesang. Begleitet wird das Spektakel von der großartigen Ulmer Band um Spitzengitarrist Matthias Freund, Norbert Jud an den Drums, Bassist Steffen Knauss und Ralf Ritscher am Saxophon. Das Publikum darf eine einzigartige Mischung aus Rock, Pop, Weihnachtsliedern und Comedy erwarten. Ein Show-Highlight der Extraklasse!