»Bücherwahn & Leselust« mit Barbara Gräsle & Rudolf Guckelsberger

Ein humoriger Streifzug durch die Welt im Kopf

Geschichten und Gedichte von der Lust und dem Leid des Lesens (und allem, was damit zusammenhängt) präsentiert Rudolf Guckelsberger in dieser bunten Collage. Schriftsteller und Leser kommen zu Wort, Schwärmer und Verächter. Mal ernst, mal heiter, mal vergnügt, mal bissig. Büchersammler, Buchverkäufer, Kursbuchkenner, Buchverteufler, Wortverdreher, Leseratten – Guckelsberger leiht allen auf seine unnachahmliche Art seine Stimme.

Freuen Sie sich auf Texte von Gerhard Polt, Joachim Ringelnatz, Robert Gernhardt und weiteren Autoren, begleitet von der Gitarristin Barbara Gräsle mit ganz besonderen Instrumenten und mit Musik gewordenen Geschichten!

Barbara Gräsle studierte an der Musikhochschule Stuttgart. Als Solistin mit Auszeichnung ist sie Lehrkraft für klassische Gitarre und E-Gitarre an der Schule für Musik, Theater und Tanz in Sindelfingen, seit 1999 Leiterin des Fachbereichs für Zupfinstrumente.

Sie ist sowohl solistisch auf der klassischen Gitarre als auch im akustischen Fingerstyle aktiv.

Rudolf Guckelsberger studierte zunächst Katholische Theologie in Bonn und Würzburg, dann Sprechkunst und Sprecherziehung an der Musikhochschule Stuttgart. Seit 1990 arbeitet er als Sprecher und Moderator beim Südwestrundfunk (SWR). Schwerpunkt seiner künstlerischen Tätigkeit ist die Konzeption und Präsentation von Lesungen. Er arbeitet mit international bekannten Sängern und Musikern