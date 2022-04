»BachBewegt!Singen!«, das Musik-Vermittlungsprojekt der Internationalen Bachakademie Stuttgart, steht in dieser Spielzeit ganz im Zeichen des Oratoriums »Die Schöpfung« von Joseph Haydn.

Es gibt rund 1500 Schülerinnen und Schülern der Region Stuttgart Gelegenheit, sich selbst aktiv als Mitwirkende mit diesem musikalischen Meisterwerk zu beschäftigen. Höhepunkt des Projekts im Mai 2022 sind sieben Konzerte im Großraum Stuttgart, bei denen die Kinder zusammen mit der Gaechinger Cantorey, dem Ensemble der Bachakademie, unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann in einem maßgeschneiderten Arrangement der »Schöpfung« von Karsten Gundermann auftreten. »BachBewegt!Singen!« wird gefördert von dm-drogerie markt.

Nach monatelanger gründlicher Probenarbeit in den Schulen heißt es im Mai 2022 endlich: Vorhang auf! In Esslingen, Heilbronn, Backnang, Ludwigsburg, Schwäbisch Hall, Sindelfingen und Göppingen führen jeweils etwa 200 Schülerinnen und Schüler mit der Gaechinger Cantorey »Die Schöpfung – Erde an Zukunft« auf. Karsten Gundermanns Bearbeitung betont unsere Verantwortung gegenüber der natürlichen Umwelt.

Akademieleiter Hans-Christoph Rademann unterstreicht: »Musik, Tanz, Theater und bildende Kunst setzen direkt am Charakter des Menschen an. Hierdurch wird kulturelle Bildung systemrelevant. Wir wollen nicht nur bedeutende musikalische Kunstwerke zu den Kindern bringen, sondern diese zur aktiven Teilhabe bewegen, und zwar völlig unabhängig von irgendwelchen Vorkenntnissen.« Das »Schöpfungs«-Projekt ist Teil von »BachBewegt!«, dem Vermittlungsprogramm der Bachakademie, wodurch seit 2013 schon rund 2500 junge Menschen singend, tanzend und im Konzertsaal neue Zugänge zur Musik gefunden haben.