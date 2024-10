»Carols and Cookies« vorweihnachtlicher Operettenabend

Vorweihnachtlicher Operettenabend für Erwachsene.

Traditionelle Weihnachtslieder und pikante Operette — passt das zusammen? Wir finden schon! Das Ensemble OPER PLUS bleibt bei der Weihnachtsshow »Carols and Cookies« seinem Anspruch an innovativen, publikumsnahen und unterhaltsamen Programmformaten treu. Entdecken Sie, wie sich das Wiegenlied »Joseph, lieber Joseph mein« mit dem liebestollen Vorwurf der Madame Pompadour »Joseph, ach Joseph, was bist du so keusch?« verbinden lässt. Genießen Sie stimmungsvolle Operettenmusik gewürzt mit adventlichen Texten, Liedern und Plätzchen.

Sopran: Isabel Blechschmidt, Bariton: Philipp Gaiser, Klavier: Anna Körber