»Comedy Slam: Lachen & Spaß für alle«

Lachmuskeln trainieren statt Fitnessstudio: Fans von Kabarett, Comedy, Schabernack und allem, was lustig ist, sind beim Comedy Slam genau richtig. Gastgeber und Showmaster Elias Raatz präsentiert die ganze Bandbreite des deutschsprachigen Humors. Fünf bekannte Comedians treten gegeneinander an. Der Bühnendichter Philipp Scharrenberg möchte an seinen erfolgreichen Auftritt der vergangenen Spielzeit in Eislingen anknüpfen. Kathi Wolf ist Psychologin – und selbst ihre beste Kundin. Im ständigen Gedankenkarussell wird es auch der selbsternannten Klapsenbesten schwindelig. Kabarettistin Tina Häussermann feuert zu ihrem 25-jährigen Bühnenjubiläum einen Abend voller Sahnehäubchen auf die Bretter, die ihr so viel bedeuten. Christoph Maul möchte sein Programm tagesaktuell und mit regionalen Themen gestalten. Serkans Comedy mit Ruhrpott-Charme destilliert das Komische aus dem Alltag, manchmal kindlich naiv, manchmal absurd, aber immer unterhaltsam und durchdacht. Bei welchem Act die Lachmuskeln am stärksten strapaziert wurden und wer mit der begehrten Comedy-Krone ausgezeichnet wird, entscheidet am Ende das Publikum. Stand-up-Comedy en masse. Hauptsache lustig!