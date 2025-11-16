Es geht um nichts anderes als den schönsten Tag im Leben. Seien Sie Gast auf einer Hochzeit, bei der ein Hochzeitsplaner versucht, mit Hilfe seiner Angestellten, der Köche und Kellner, des Fotografen und der Band allen Ansprüchen seiner speziellen Kunden gerecht zu werden. Über viele Jahre haben ihm Hochzeitspaare mit widersprüchlichen Wünschen den letzten Nerv geraubt, darum möchte er seine Karriere mit einem finalen Auftrag, dieser Traumhochzeit, beenden. Akribisch hat er jedes Detail perfekt geplant, doch dann gerät alles aus dem Ruder und entwickelt sich zu einem emotionsgeladenen Chaos.

»Das Leben ist ein Fest« wird in Anlehnung an den gleichnamigen Film aufgeführt.