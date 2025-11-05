»Das Leben ist ne Straße«

Weltmusik mit Lina Bó

Das Duo Lina Bó besteht aus einer kölschen Kubanerin und einem Flensburger Jungen, Celina und Bó. Aus der »Musikhochschul-Bubble« ausgebrochen spielen sie eigene Stücke, die mit südamerikanischer Exotik und deutschem Folk-Pop-Flair an die besten Zeiten von Zaz und Manu Chao erinnern. Die Songs sind mal melancholisch, mal tanzbar und werden getragen von Celinas sehr berührender Stimme, die vor Farbe, Wärme sowie Sinnlichkeit sprüht und dabei mühelos zwischen den Registern springt.

Die weltoffenen Singer-Songwriter scheuen sich nicht, auch gesellschaftspolitische Themen aufzugreifen. Sie stehen für Frieden und Toleranz. Mit ihrer Musik wollen Lina Bó Hoffnung bringen und den Menschen wieder mehr Anreiz bieten, für etwas zu brennen.