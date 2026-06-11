Poetry Slam, das ist ein Wettkampf selbst geschriebener Texte, die von Poet*innen vorgetragen werden.

7 Minuten bekommt jede*r, um das Publikum – die Jury – nur durch die persönlichen Gedanken zu überzeugen. Dieses bewährte Konzept hauen wir in die Tonne. Wie der heraus kommt: Das Beste aus beiden Welten – Poetry Slam meets Theater!

Im »Dead or Alive« Poetry Slam treffen aktuell bekannte Poet*innen auf den Club der toten Dichter. Slam-Poet*innen vertreten sich selbst, tragen pur und ohne Hilfsmittel ihre eigenen Texte vor. Auf der anderen Seite werden klassische – bereits verstorbene! – Schriftststeller*innen wie Goethe, Mörike oder Mann vertreten von Schauspieler*innen der Tonne. Da die von uns Gegangenen nicht mehr selbst überzeugen können, erhalten sie einen Vorteil: Die Schauspieler*innen setzen beim Vortragen der Texte alle Mittel des theatralen Werkzeugkoffers ein: Schauspiel. Kostüme, Requisiten.