Mit Autorin und Märchenfee Brigitte Trautmann-Keller, für Kinder ab 6 Jahren.

Welches Kind freut sich nicht, wenn es nach Herzenslust auf einem wunderschönen hölzernen Karussellpferd sitzen und eine lustige Karussellrunde nach der anderen als großer Reiter genießen darf!? – Genau in diese bunte Welt der Jahrmärkte führt euch in der zauberhaften Märchenlesung »Der Karussell Peter« die von vielen Messen und Volksfesten bekannte Schaustellerin, Lyrikerin und Märchenautorin Brigitte Christina Trautmann-Keller. Ihr eigener, lange verstorbener Vater betrieb viele Jahre ein wunderschönes Karussell und erfreute tausende Kinderseelen damit. In diesem nachdenklich machenden Märchen aus eigener Feder erleben wir einen ordentlich kalten, schimmernd bunten Weihnachtsmarkt und wir fühlen mit einem langsam älter werdenden Karussellmann, der sein herrliches Karussell sein Leben lang mit großer Freude betrieben hatte und es mitsamt seiner feintönenden Engelsorgel Jahr für Jahr liebevoll bemalte, polierte und ausbesserte, damit es zur neuen Karussellsaison für seine kleinen Besucher wie neu erstrahlte. Doch nichts im Leben bleibt, wie es ist und in jedem Leben kehrt, sehr natürlich, auch der menschliche Herbst und danach der Winter ein.

Peter, der alte Karussellmann, begibt sich also auf die Suche nach einem würdigen Nachfolger, der sein Märchenkarussell genauso lieben könnte wie er selbst. Und als Peter schließlich diesen Nachfolger in der eigenen Familie findet, beginnt sowohl für ihn selbst, als auch für das kleine Karussell samt all seiner bunten Pferde, Kutschen, Autos und Engelchen ein ganz neues Kapitel. Wie die Geschichte weitergeht, wie traurig und trotzdem wunderschön sie endet, erfahren alle kleinen und großen Märchenfreunde bei dieser zauberhaften Lesung im gemütlichen Café Friedel in direkter Nähe des Rothenburger Marktplatzes von der Autorin und Märchenfee »Gitti« selbst. Wir freuen uns auf euch!