In seinem ersten Soloprogramm »Der Liebesalgorithmus« kreiert Andreas Langsch ein Bild über seine Generation und versucht zu vermitteln: Zwischen Alt und Jung. Zwischen internetsüchtig und naturfanatisch. Zwischen Liebe und Liebesalgorithmus.

Andreas gehört der Generation Y an. Das sind die Leute, die nichts mit ihrem Leben anfangen können und den ganzen Tag auf ihr Handy starren. Nach der Schule geht es immer erstmal ein Jahr nach... richtig: Australien. Und dann? Studieren, Start-up gründen, arbeiten ohne Pause und rein ins Sabbatical oder Burnout. Die Welt rast und Andreas versucht mitzukommen. Doch die Perfektion im Internet, die schöngefärbte Partnerschaft und die hoch gezüchteten Selbstoptimierer treiben ihn in den Wahnsinn. Also macht er sich auf die Suche nach einer Lösung. Wie kann man diesem Stress nur entkommen? In seinem preisgekrönten Soloprogramm versucht Andreas Langsch diese Frage mit jeder Menge Witz, Musik und Charme zu beantworten.