»Der persönliche Blick«

Einen ganz anderen Blick auf die Ausstellung versprechen diese Rundgänge mit Familie Obst und der Galerieleitung:

Gemeinsam mit Dr. Isabell Schenk-Weininger oder Dr. Petra Lanfermann werden die Kunstwerke aus persönlicher Sicht mit den nahen Verwandten von Bernhard Obst betrachtet. Die Kuratorinnen und Familie Obst stehen für Fragen rund um das Werk und Schaffen des Künstlers zur Verfügung und erläutern die Hintergründe und wissen auch manche Anekdote zu berichten – das verspricht einzigartige und unterhaltsame Nachmittage