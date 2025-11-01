»Der Wunsch des Blumenelfs«

Autorenlesung mit Kontrabassbegleitung mit Peggy Wolf und Andreas Ravn.

Elf Märchen erzählen von Hasen, Schusterjungen, Chefs, Näherinnen, Käfern und Drachen. Elf Märchen sind zeitlos und modern. Elf Märchen zeigen sich mit wunderschönen Illustrationen. Egal, ob Groß oder Klein – an Geschichten findet jeder Gefallen und jedem, der zuhört, erzählen Märchen etwas zum eigenen Leben. Jeder wäre gern Prinzessin oder Prinz, jeder träumt von seiner ganz eigenen Heldenreise und will sein Stück von Abenteuer und Glück abbekommen.

Und eben davon erzählen Peggy Wolf und Andreas Ravn. Peggy Wolf ist Schriftstellerin und lädt zum Zuhören ein. Andreas Ravn ist Klavierkabarettist, Theatermusiker und -autor und bringt zu den Lesungen den Kontrabass mit. Kontrabass – der große böse Wolf unter den Musikinstrumenten. Dass er auch ganz lieblich tun kann, zeigen die beiden Künstler im Zusammenspiel. Der Kontrabass illustriert die Figuren, kommentiert das Geschehen, fordert zum Tanz auf und kündigt das Ende an. Hoffentlich ein Gutes. Na klar. Was denn sonst?

Lesung: Peggy Wolf, Kontrabass: Andreas Ravn

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Formates "Rothenburger Märchenzauber" statt. Unsere Broschüre mit dem Gesamtprogramm des "Rothenburger Märchenzaubers" erhalten Sie direkt hier.