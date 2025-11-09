»Die Könige der Lüfte«

im Rahmen des »Rothenburger Märchenzaubers«

Kirchplatz Rothenburg ob der Tauber 91541 Rothenburg ob der Tauber

Greifvögel hautnah erleben bei dieser Greifvogelschau für die ganze Familie.

Direkt vor der St.-Jakobs-Kirche erleben Sie heimische Greifvögel – die märchenhaften Könige der Lüfte – aus nächster Nähe. Die Falkner erläutern spannende Fakten über den Lebensraum der Tiere sowie das Jagd- und Brutverhalten. So wird der Besuch der Rothenburger Altstadt zu einem eindrucksvollen Erlebnis.

Eine Aktion des Stadtmarketing Rothenburg ob der Tauber e.V. in Kooperation mit den Falknern der »Greifvogel-Auffangstation Mittelfanken e.V.«.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des "Rothenburger Märchenzaubers" statt. Zum digitalen Programmflyer mit einer Übersicht aller im Rahmen des "Rothenburger Märchenzaubers" angebotenen Veranstaltungen geht es direkt hier.

