»Die Könige der Lüfte«

Greifvögel hautnah erleben bei dieser Greifvogelschau für die ganze Familie.

Direkt vor der St.-Jakobs-Kirche erleben Sie heimische Greifvögel – die märchenhaften Könige der Lüfte – aus nächster Nähe. Die Falkner erläutern spannende Fakten über den Lebensraum der Tiere sowie das Jagd- und Brutverhalten. So wird der Besuch der Rothenburger Altstadt zu einem eindrucksvollen Erlebnis.

Eine Aktion des Stadtmarketing Rothenburg ob der Tauber e.V. in Kooperation mit den Falknern der »Greifvogel-Auffangstation Mittelfanken e.V.«.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des "Rothenburger Märchenzaubers" statt. Zum digitalen Programmflyer mit einer Übersicht aller im Rahmen des "Rothenburger Märchenzaubers" angebotenen Veranstaltungen geht es direkt hier.