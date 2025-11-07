Märchentheater für die ganze Familie.

Auch in diesem Jahr wird es im Rahmen des "Rothenburger Märchenzaubers" wieder eine Märchenaufführung in der Wolfgangskirche geben.

Dieses Mal werden sogar ZWEI Aufführungen direkt hintereinander angeboten. Über die untenstehenden Links bitten wir um vorherige kostenlose Anmeldung für alle Erwachsenen und alle Kinder ab 4 Jahre. Alle kleineren Kinder dürfen ohne Anmeldung mitkommen.

Im diesjährigen Märchen geht es um einen Prinzen, der in die weite Welt hinauszieht, um eine – NEIN – seine Prinzessin zu finden. Wo er sie trifft und wie er sie schließlich erobert, findet ihr heraus, in dem ihr am Freitag, den 7. November 2025 in die Wolfgangskirche kommt.

Die erste Aufführung startet um 16:30 Uhr, die zweite um 18 Uhr. Einlass ist jeweils 15 Minuten vor Spielbeginn.

Freut euch auf die Erzählung von "Die Prinzessin auf der Erbse" von Hans-Christian Andersen mit dem neuen Märchenteam: Richard Bauer, Manuel Fischbacher, Daniela Guggenberger, Gisela Guttendörfer, Katarina Guttendörfer, Lucia Himmelein und Violetta Kipfl, unter der Leitung von Ina Elser.

Das Märchenteam freut sich auf euer zahlreiches Kommen!

Bitte beachten Sie: Der Eintritt ist frei, aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl bitten wir Sie jedoch, sich vorab für eine der beiden Aufführungen kostenlos anzumelden unter den untenstehenden Links.

Aufführung 1: 16:30 Uhr (Einlass ab 16:15 Uhr) bitte direkt hier kostenlos voranmelden

Aufführung 2: 18 Uhr (Einlass ab 17:45 Uhr) bitte direkt hier kostenlos voranmelden.

Da es in der Kirche bereits im November recht kühl werden kann, bitten wir Sie, an warme Kleidung zu denken.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des »Rothenburger Märchenzaubers« statt. Unseren Programmflyer mit einer Übersicht aller in diesem Rahmen geplanten Formate finden Sie direkt hier.