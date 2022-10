»Die Schlangengrube und das Pendel« Filmvorführung im Filmpalast Rothenburg

Im Jahr 1967 nutzte das Filmteam um Christopher Lee, Karin Dor, Lex Barker und den Regisseur Harald Reinl Rothenburg als Kulisse für zahlreiche Außenaufnahmen zu dem Film »Die Schlangengrube und das Pendel«.

In Kooperation mit der moviemax GmbH aus München und dem Filmpalast Ballhaus Forum Rothenburg kehrt dieser Klassiker des deutschen Gruselfilms am heutigen Abend zurück an den Ort seiner Entstehung und auf die große Leinwand. Der Film wurde aufwendig digital restauriert und erstrahlt in wunderbar aufgefrischten Farben. Lassen Sie sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen! Im Anschluss an die Filmvorführung geben Vertreter des Filmverleihs interessante Fakten und lustige Anekdoten zur Entstehungsgeschichte des Films zum besten. Auch Publikumsfragen sind bei dieser Gelegenheit sehr gerne erwünscht!

Ort: Filmpalast Forum Rothenburg, Nördlinger Str. 1 • Dauer ca. 2 Stunden • Eintritt: 5 Euro pro Person. Karten sind erhältlich an der Abendkasse. • Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren.

Das Rothenburger Märchenteam freut sich auf Ihren Besuch!

Bitte beachten Sie, dass derzeit noch keine Angaben darüber möglich sind, welche Hygiene- und Abstandsregeln eventuell für diese Veranstaltung Anwendung finden müssen. Informieren Sie sich daher bitte hier tagesaktuell vor Ihrem Besuch über die am Veranstaltungstag möglicherweise geltenden Regeln und Maßnahmen.