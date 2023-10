Mit Autorin und Märchenfee Brigitte Trautmann-Keller, für Kinder ab 6 Jahren.

Heute laden wir alle kleinen und großen Märchenfreunde ganz herzlich ein in das gemütliche Café Friedel in der Nähe des Rothenburger Marktplatzes, wo euch die Rothenburger Lyrikerin, Schriftstellerin und Märchen-­Autorin Brigitte Christina Trautmann-Keller mit ihrer besonderen Geschichte »Die Tauberholle« in ihren Bann ziehen wird. Unsere Märchenfee »Gitti« hat sich auch in diesem Jahr wieder eine faszinierende und zugleich lustige Geschichte einfallen lassen, in der es um die schillernde »Tauberholle« geht. Ob diese nun eine milde Zauberin ist oder doch vielmehr eine neugierige und witzige Hexe, gilt es in dem frechen Märchen zu erfahren. Eines steht in jedem Fall fest: Die »Tauberholle« wünscht sich ein anderes Handwerk als sich immer nur mit quengelnden Broten im heißen Backofen herumzuplagen oder wieder einmal Ruhe und Ordnung bei den reifen schimpfenden Äpfeln zu schaffen, weil jeder gerne der Erste beim Hinunterfallen ins Schlaraffenbaumland weit unten im Schandtaubertal werden möchte. Außerdem erscheint ihr ohne das Mädchen Marie, welche sie nach fleißigem Dienst einst reich beschenkt zurück nach Hause schickte, das Leben besonders schnöde.

Aber es musste doch da draußen in der bunten Menschenwelt großartige Dinge geben, die einem das langweilige Frau Holle-Leben richtig versüßen konnten!? Zum Beispiel im lieblichen Taubertal oder in der hellbeleuchteten Stadt Rothenburg … Also nimmt die »Tauberholle« allen Mut zusammen und spitzt eines Tages neugierig durch die festen Wurzeln eines mächtigen Holunderbusches hinaus ins winterstille Tauberland. Vor sich entdeckt sie meilenweit nichts als ein weites, glitzerndes Schneeland und das Abenteuer beginnt … Wie diese zauberhafte Vorweihnachtsgeschichte weitergeht und was sie mit der Entstehung des allerersten Rothenburger Schneeballs zu tun hat, erfahrt ihr bei dieser märchenhaften Lesung. Spitzt die Öhrchen und lasst euch überraschen!