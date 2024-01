»Eine Sommernacht«

Ein Stück mit Musik von David Greig und Gordon McIntyre.

Eine schottische Romanze mit Folgen…

Eine Weinbar in Edinburgh. Helen, erfolgreiche Scheidungsanwältin, wird gerade mal wieder von ihrem verheirateten Liebhaber versetzt; Bob, ein unauffälliger Kleinkrimineller, wartet auf seinen nächsten Auftrag. So wie es aussieht, halten das Leben und diese Nacht nicht mehr viel für sie bereit – also stürzen sie sich in einen betrunkenen One Night Stand. Und begegnen sich wieder.

Bob hat nun 15.000 Pfund Diebesgut in der Tasche bei sich – ideale Voraussetzungen für eine schräg-magische Mittsommernacht, in der sie das Geld auf den Kopf hauen, literweise Alkohol trinken und Bob die Gitarre seiner Träume kauft und noch allerhand mehr passiert.

Vielleicht ist das der Anfang einer großen Liebesgeschichte des 21. Jahrhunderts – vielleicht…

Das selbstironische „Play with songs“ (Stück mit Musik) wird nicht linear erzählt, sondern folgt der emotionalen Logik der Protagonisten. Federleicht stellen sich die beiden die schweren Fragen des Lebens.