»Fränkischer Sommer«: Orgelwanderung mit Martin Sturm

Die Orgel wird nicht nur wegen ihres würdevollen, majestätischen Klangs als die »Königin der Instrumente« bezeichnet: Sie kann als einziges eine derart große und vielfältige Klangfülle erzeugen.

Der »Fränkische Sommer« lädt in diesem Jahr zu einer faszinierenden Reise durch das »Reich dieser Königin« ein, und in Rothenburg kann man während einer Orgelwanderung gleich drei dieser »Royals« kennenlernen und erleben. In der Franziskanerkirche erklingt ein Instrument des Nürnberger Orgelbauers Johannes Strebel aus dem Jahr 1889. Nur wenig älter ist die Orgel der Spitalkirche Heilig Geist von 1864. In der St.-Jakobs-Kirche mit dem berühmten Heilig-Blut-Altar von Tilman Riemenschneider ist eine Rieger-Orgel von 1968 zu hören. Auf diesen Instrumenten spielen Orgel-Professor Martin Sturm, Gewinner des Interpretationswettbewerbes der Internationalen Orgelwoche Nürnberg 2018, und Stipendiatinnen und Stipendiaten der renommierten Kronberg Academy neben Werken aus der Romantik und dem Barock Orgelimprovisationen über Themen aus dem Publikum.

In Kooperation mit der Stadt Rothenburg ob der Tauber

Programm:

Franz Schubert: Sonate a-Moll für Violoncello und Klavier D 821 »Arpeggione«, bearbeitet für Violoncello und Orgel

Franz Liszt: Instrumental- und Orgelwerke

Johann Sebastian Bach: Wohltemperiertes Klavier BWV 846-893 (Auszüge) mit Orgelimprovisationen über Themen aus dem Publikum

Martin Sturm, Orgel

Ildikó Szabó, Violoncello

Stipendiatinnen und Stipendiaten der Kronberg Academy