»Franz Kafka: Ein Bericht für eine Akademie«

Lebenslanges Lernen ist das Motto unserer fortschrittsgläubigen Gesellschaft. Optimiere Dich selbst heißt das Motto des erfolgreichen Individuums.

Assimilation als Überlebensstrategie. Davon weiß der alte Affe »Rotpeter« in Kafkas 1917 geschriebenem »Bericht für eine Akademie« ein Lied zu singen. Gefangen und gefoltert, hat er in nur fünf Jahren die Anpassung ans Menschsein durchlaufen. »Man lernt wenn man muß!« Der Preis der Assimilation? Aufgabe des Eigenen, der Herkunftskultur, der Erinnerung. Und trotz aller Anstrengung sich anzupassen, bleibt der zugewanderte Affe in den Augen der anderen doch immer nur der Andere, der Außenseiter. Dazugehören ist ein Traum, der nie in Erfüllung gehen wird. Und auch der Weg zurück zur ursprünglichen Natur ist für immer versperrt.

Anlässlich des 100. Todestages von Franz Kafka in diesem Jahr, präsentiert das junge theater Ensemble in Kooperation mit der Theaterwerkstatt Augsburg eine moderne Adaption dieser surrealistischen Evolutionsgeschichte im Zeitraffer und bringt diesen tierisch guten Stoff packend und ästhetisch streng reduziert auf die Bühne des Städtischen Musiksaals Rothenburg, dramatisch zum Leben erweckt von Schauspieler Matthias Klösel.

Spiel: Matthias Klösel, Regie: Leif Eric Young