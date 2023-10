»Frau Holle, Frau Holle, die schüttelt ihre Betten aus« … Fällt wirklich weißer Schnee heraus? Wer pflückt die Äpfel und wer lässt das Brot verbrennen?

Kommt am Freitag, 10. November 2023 um 18 Uhr, in die Wolfgangskirche und findet es heraus! Hört und seht, was das Märchenteam um Claudia Brand, Ina Elser, Gabi Geber, Andrea und Max Weinhardt, Nico Seifert und Richard Bauer, euch dieses Mal mitgebracht hat.

Da es in der Kirche bereits im November recht kühl werden kann, bitten wir Sie, an warme Kleidung zu denken.