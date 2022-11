»Getragen werden - Ein Grundbedürfnis«

Der Babytrage-Dschungel ist mittlerweile so groß geworden, dass Eltern oft nicht wissen, welche ist denn nun die Beste Trage?

Welche Anforderungen sollte sie bestehen und wie trage ich mein Baby sicher? Was ziehe ich meinem Baby an? Ab wann und wie lange darf ich denn mein Babytragen? Neben theoretischem Grundwissen, bleibt viel Zeit für Fragen der Eltern. Referentin: Dominique Reitmaier - Kleinkind- und Säuglingsberaterin. Eine Anmeldung ist erforderlich, per Mail an koki@ansbach.de oder telefonisch unter 0981/9723-178 oder -179. Der Link für die Veranstaltung wird per Mail versandt.