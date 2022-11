»Von starken Zähnen zu starken Kindern - Mundgesundheit von der Schwangerschaft bis in die Frühe Kindheit«

In diesem Vortrag erfahren Sie viel über Prophylaxe und Mundgesundheit in der Schwangerschaft.

Ausbildung der Zähne, zahnfreundlicher Ernährung, fluoridhaltige Zahnpasta, regelmäßige Zahnarztbesuche, Zahnputztechnik für Kleinkinder, sowie interessante Anlauf- und Informationsstellen. Referentin: Maria Zotikos, Dentalhygienikerin B. Sc. Eine Anmeldung ist erforderlich, per Mail an koki@ansbach.de oder telefonisch unter 0981/9723-178 oder -179. Der Link für die Veranstaltung wird per Mail versandt.