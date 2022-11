»Junge ->hellblau + Mädchen -> rosa: Einfluss von Rollenprägung und Marketing«

Ob Schnuller, Kinderzimmereinrichtung, Schaumbad, Globus oder Tüten-Suppe - wir sind schon vor der Geburt eines Kindes von sog. »Gendermarketing« umgeben.

Ohne es zu beabsichtigen, stellen wir für unsere Kinder sehr früh Weichen für Rollenerwartungen, die wir z. B. bei der Berufswahl später wieder mühsam versuchen aufzulösen. In diesem Vortrag wird auf Einflüsse früher Rollenprägung eingegangen und ein sog. diversitätsbewusster Erziehungsansatz vorgestellt. Aber keine Sorge, Jungs dürfen auch weiterhin Fußball spielen und Mädchen Prinzessin! Aber umgekehrt auch! Referentin: Lisa-Marie Buntebarth, Gleichstellungsstelle Stadt Ansbach. Eine Anmeldung ist erforderlich, per Mail an koki@ansbach.de oder telefonisch unter 0981/9723-178 oder -179. Der Link für die Veranstaltung wird per Mail versandt.