SO EIN THEATER! Dafür sorgt das Ansbacher »Theater Kopfüber« mit dem Kinderstück »Hans im Glück« von den Gebrüdern Grimm im Rahmen des Jubiläums »200 Jahre Sparkasse Ansbach«.

Was braucht es, um glücklich zu sein? Auf der Suche nach der Antwort folgen wir Hans, der durch und durch ein Optimist ist. Das heißt aber nicht, dass er keine Niederlagen kennt. Oh doch, die kennt er! Er verweilt nicht im Unglück. Denn, was macht er, wenn nichts geht? Er tauscht: Gold gegen Pferd, Pferd gegen Kuh, Kuh gegen Schwein … Er kann gut loslassen und am Ende angekommen sagt er: »Es gibt keinen glücklicheren Menschen unter der Sonne, als mich.« Was werden wir auf dem Weg finden?