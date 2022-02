»Heilbronner Poetry Slam« Featuring WKO

× Erweitern Heilbronner Poetry SLam Heilbronner Poetry SLam

Ein Novum mit zwei Heilbronner Größen: Am 11. März 2022 treffen um 20 Uhr unter der Pyramide der Kreissparkasse Heilbronn Poetry Slam und klassische Orchestermusik aufeinander! Während die Slam Poet:innen wie gewohnt Ihren literarischen Worte-Wettstreit austragen, steuert das WKO zwischendurch Preziosen der Kammerorchester-Literatur bei. Als verbindende inhaltliche Klammer zwischen Klassik und Poetry fungiert dabei das jeweils gemeinsame Stichwort. Eintrittskarten sind ab sofort über den Online-Ticketshop der Kreissparkasse Heilbronn unter www.pyramide.hn erhältlich.

In diesem in Heilbronn neuen Zusammenspiel verschwimmen die Grenzen zwischen klassischer Musik und Live-Literatur. Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn gestaltet in Kooperation mit dem Heilbronner Poetry Slam einen Abend, bei dem sich die Sprache auf Reisen begibt. Neue Klangwelten entstehen, wenn vier der besten deutschsprachigen Slam Poet:innen auf das Kammerorchester treffen, um gemeinsam die Gehörgänge des Publikums zu verzaubern. Unter der Leitung von Dirigent Mateusz Molęda präsentiert das WKO ausgewählte Klassik-Highlights, u.a. Ausschnitte aus Mozarts „Kleiner Nachtmusik“, Edvard Griegs Holberg-Suite, Tschaikowskys Streicher-Serenade sowie die Fledermaus-Ouvertüre von Johann Strauß. Im Wechsel mit der Musik stellen sich die Poet:innen mit ihren Texten dem Urteil des Publikums. Durch den Abend führt Philipp Herold, langjähriger Moderator der Heilbronner Poetry Slams.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn und des Freien Kulturzentrums Maschinenfabrik, gefördert von der Kulturstiftung der Kreissparkasse Heilbronn.