»Hinaus in die weite Welt«

Märchenstunde für Familien und Kinder ab 5 Jahren.

Es war einmal …

Märchenerzählerin Juliane Dehner erzählt von schlauen Helden, wundervollen Freundschaften und Abenteuern, die in der Ferne warten. So manche Gefahr lauert auf dem Weg, aber gemeinsam und mit etwas List und Witz kann einem auch das Unmögliche gelingen. In den Räumlichkeiten des RothenburgMuseums tauchen große und kleine Märchenfreunde in die Welt der Geschichten ein und dürfen für eine Stunde den Alltag hinter sich lassen. Am Ende gibt es sogar einen kleinen »Schatz« zum Mit-Nach-Hause-Nehmen

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist für diese Veranstaltung eine Voranmeldung bei der städtischen Beauftragten für Kunst und Kultur notwendig unter: franziska.krause@rothenburg.de