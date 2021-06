»Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen...«

Auch in Zeiten der Pandemie bilden sich neue Lebensringe aus, wie im Gedicht von R .M . Rilke beschrieben . Dabei ist es spannend, wie der neueste Ring sich ausbildet, gleichmäßig oder chaotisch? Konnten wir auf Erfahrungen aus unserem Leben zurückgreifen und gestaltend eingreifen? In dieser Gesprächsgruppe geht es primär um die persönlichen Erfahrungen in dieser außergewöhnlichen Zeit . Die konkreten Themen werden mit den Teilnehmenden festgelegt . Um eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre zu schaffen, kann das Seminar nur komplett besucht werden . Der 1 . Termin kann als »Schnuppertermin« genutzt werden .

Ursula Werner, Studienleiterin

treffpunkt 50plus

0711 351459 30

info-tps@ev-akademie-boll.de