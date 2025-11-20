»Im Nebel träumet nun die Welt - Märchen und Sagen zum Herbst«

Eine Märchenstunde für Erwachsene.

Wenn die kalte Jahreszeit hereinbricht werden die Tage kürzer, Regen und Wind ziehen über das Land. So unwirtlich sie auch sein mag, dieser düsteren Zeit des Jahres wohnt ein ureigener Zauber inne, welcher seit jeher die Fantasie der Menschen beflügelt: In den Nebelschwaden auf dem Feld scheinen anmutige Naturgeister zu schweben. Der Wind, welcher sich im Kamin fängt, scheint geheimnisvolle Lieder zu singen. Die bunt gefärbten Herbstblätter scheinen im Sturm wild-vergnügt zu tanzen. Und in jedem dunklen Winkel des Hauses scheinen Kobolde, Hexen und Gespenster zu hocken. Kälte, Nässe und Finsternis sind jedoch schnell vergessen, wenn man es sich in guter Gesellschaft gemütlich macht, um bei schummrigem Lichterschein spannenden Märchen und Sagen zu lauschen.

Die erzählten Geschichten handeln von erstaunlichen und unheimlichen Ereignissen, aber auch von Hoffnung, Heiterkeit und inniger Liebe. Im Rahmen bester Behaglichkeit fabuliert das Duo MaerenKabinett von der Magie ungestümer Trolle, einem verwunschen Apfelmädchen, einem verborgenen Schatz, einem übermütigen Raben, der die Sonne verschluckt, und natürlich von den berückenden Wundern des Herbstes.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des »Rothenburger Märchenzaubers« statt. Unseren Programmflyer mit einer Übersicht aller in diesem Rahmen geplanten Formate finden Sie direkt hier.