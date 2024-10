»Jüdische Märchen« mit Pfarrer Dr. Oliver Gußmann

Märchenstunde für die ganze Familie.

Begleiten Sie Pfarrer Dr. Oliver Gußmann in die Judengasse 10 und lauschen Sie im historischen Ambiente zahlreichen Jüdischen Geschichten. Im Anschluss an die Märchenstunde erwartet interessierte Gäste eine Führung durch das Gebäude, welches vom Kultur Erbe Bayern in den vergangenen Jahren aufwendig restauriert und im Sommer diesen Jahres für Besucher geöffnet wurde. Freuen Sie sich auf interessante Geschichten und spannende Einblicke! Diese Veranstaltung findet in freundlicher Kooperation mit Kultur Erbe Bayern statt.

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist für diese Veranstaltung eine Voranmeldung bei der städtischen Beauftragten für Kunst und Kultur notwendig unter: franziska.krause@rothenburg.de