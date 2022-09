»Jüdisches Leben kennenlernen – Antisemitismus entgegenwirken«

»Die steigende Anzahl von antisemitisch motivierten Straftaten […] und ihre Eskalation machen es deutlich: Gesellschaft und Staat müssen ihre Anstrengungen im Kampf gegen Antisemitismus verstärken und bündeln.

Wir als Bürgerinnen und Bürger sind selbst gefragt, aktiv unseren Beitrag zu leisten. Wir können uns nicht allein auf staatliches Handeln verlassen. Menschenwürde und Demokratie gehen uns alle unmittelbar an. Wenn Menschen wegen der Zugehörigkeit zu ihrer Religion, zum Judentum, öffentlich angegangen werden, sind wir zum Handeln aufgerufen, ja gefordert. Es bedarf einer ‚Kultur des Hinschauens‘.

Dafür sind drei Handlungsfelder entscheidend: Solidarität mit Jüdinnen und Juden, Prävention gegen Judenhass und Antisemitismus und Repression gegen Menschen, die antisemitische Straftaten verüben. Eine zentrale Rolle kommt der Präventionsarbeit, kommt damit Bildung und Wissen zu.«

Aus dem Vorwort des Konzepts »Wissen gegen Judenhass. Konzept zur strategischen Prävention gegen Antisemitismus in Bildung und Wissenschaft, Ehrenamt und Öffentlichem Dienst«.

MdL Dr. Ludwig Spaenle schildert in seinem Vortrag die Hintergründe des Festjahres 2021/2022, in dem wir nicht nur auf 1700 Jahre jüdisches Leben zurückblicken, sondern auch Einblicke in jüdisches Leben heute bekommen und den jüdischen Alltag kennenlernen. Der daraus entstehende intensive Dialog bildet eine wesentliche Grundlage gegen Vorurteile, denn mit Wissen gegen Judenhass aufzuklären, ist ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Antisemitismus.

Zur Person:

Dr. Ludwig Spaenle studierte Geschichte und Katholische Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er 1989 zum Dr. phil. promoviert wurde. Seit 1977 ist er Parteimitglied der CSU, seit 2011 Vorsitzender der CSU München, und seit 2007 Mitglied des CSU-Parteivorstandes, sowie seit 2018 Sprecher des »Jüdischen Forums« in der CSU. Von 2008 bis 2018 war er Bayrischer Staatsminister für Unterricht und Kultus bzw. Wissenschaft und Kunst. Seit Mai 2018 ist er Beauftragter der bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe.