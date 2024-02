»Kindliche Sexualität vom 1. bis zum 6. Lebensjahr«

Menschen sind von Geburt an sexuelle Lebewesen und trotzdem fällt uns der Umgang mit kindlicher Sexualität nicht immer leicht.

Zwischen peinlich berührt sein und dem Wunsch, das Kind in seiner sexuellen Entwicklung gut zu begleiten, verlieren wir manchmal an Sicherheit. Wir möchten Sie deshalb zu einem Themenabend rund um die sexuelle Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zur Einschulung einladen. Referentinnen: Christa Escherle und Ute Neulist beide Dipl. Soz.päd. (FH), Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des Diakonisches Werkes in Ansbach e.V.