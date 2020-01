Vorstellung und Lesung aus dem neuen Kurzgeschichtenband der Filmakademie Podium mit Philipp Keel, Künstler, Filmemacher, Autor und Verleger. Eine gemeinsame Veranstaltung der Filmakademie und ADK.

Schauspielstudent*innen der Akademie für Darstellende Künste Baden-Württemberg lesen nach der Vorstellung des aktuellen Kurzgeschichten-Bands der Edition FABW der Filmakademie Baden-Württemberg aus demselben. Gelesen werden Erzählungen von Studierenden, die den Krieg in Anlehnung an das Zitat des Naturphilosophen Heraklit „Krieg, der Vater aller Dinge“ in all seinen Schattierungen beleuchten - mal in der Gegenwart, mal in der Zukunft, mal als Ende oder auch als Anfang einer Entwicklung.