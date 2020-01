Schauspielstudent*innen lesen aus dem neuen Band Edition FABW Kurzgeschichten und laden zur anschließenden Premierenfeier mit Live-Musik ein.

Im neuen Band der Edition FBW geht es um das wohl größte Schreckensgespenst aller Zeiten: "Krieg - der Vater aller Dinge?": so lautet der Buchtitel in Anlehnung an ein berühmtes Zitat.

Krieg, für den Einen das Ende und für den Anderen ein Anfang.

Zum Thema erwartet Sie neben der Lesung eine Gesprächsrunde mit Philipp Keel, Verleger Diogenes Verlag, Prof. Thomas Schadt, Direktor Filmakademie BW und Michael Achilles, Herausgeber der Edition FABW.

Um 21 Uhr sind alle Besucher*innen zur Premierenfeier mit Getränken, Imbiss und Live-Musik eingeladen.