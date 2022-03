»Kunst sehen und verstehen«

Farben und Färben in der vorindustriellen Zeit. Anwendung und Herstellung.

Führung mit Barbara Wittstatt-Oft: Die Welt vergangener Epochen war sehr viel bunter als uns das heute vielleicht bewusst ist. Kirchen und Kathedralen waren innen wie außen bunt, Skulpturen leuchteten in heute fast grell wirkenden Farben von Wänden und Altären. Kleidung, Wappen, Bücher, Waffen, Fachwerk, sogar einige Alltagsgegenstände waren farbig gefasst. Hierzu gibt Barbara Wittstatt-Oft, langjährige Restauratorin an der Bayerischen Staatsbibliothek, einen kurzen Einblick in die Welt der Pigmente und Farbstoffe. Wie wurden sie bis Anfang des 19. Jh. hergestellt, woher kommen sie und welche Geschichten ranken sich um sie?