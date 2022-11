»Kunst sehen und verstehen« im RothenburgMuseum

Vortrag mit Dr. Hellmuth Möhring: Denkt man an die Rothenburger Skulptur des Mittelalters, fällt unwillkürlich der Name Tilman Riemenschneider.

Sein Oeuvre überstrahlt dabei die oft nicht weniger qualitätvollen Bildwerke, die zu Unrecht ein Schattendasein führen. Dabei müssen der Christophorus in der Jakobskirche oder die Madonna in der Spörleinkapelle den Vergleich mit dem Würzburger Meister nicht scheuen. Hellmuth Möhring wird in seinem lichtbildgestützten Vortrag die Bedeutung und die Eigenheiten dieser Skulpturen herausstellen.

Die Führungen dauern etwa eine Stunde und beginnen jeweils um 11 Uhr.

Mindestteilnehmer: 3 Personen, Höchstteilnehmer nach geltenden Corona-Regeln.

Das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen. Es gelten die allgemeinen Corona-Bestimmungen am jeweiligen Veranstaltungstag.