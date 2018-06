× Erweitern Badewelt Sinsheim Palmenparadies Panorama

Einfach mal den Alltag für ein paar Stunden hinter sich lassen und in das türkisfarbene Wasser abtauchen: Genau das kann man am 14. Juli beim diesjähriges Sommerfest »Sommernachtstraum« in der Thermen und Badewelt Sinsheim machen.

Das Motto in diesem Jahr lautet »La Douce France« (das süße Frankreich). Passend zum französischen Nationalfeiertag erwartet die Besucher an diesem Tag zahlreiche französische Spezialitäten.

Um 17 und 18 Uhr präsentiert Jean-Yves Dousset, der Meister der analytischen Kunst des Scherenschnitts und des Schattenbildes, seine Kunst. Ab 18.30 Uhr interpretiert das Ensemble »Les For me-dables« im Palmenparadies (Außenbereich) das französische Chansonprogramm auf seine eigene Art. Die gebürtige Französin Katia Belley wird im Anschluss (ab 19.30 Uhr) mit ihrer großen Stimme und ebenso großer Portion Charisma die Zuhörer verzaubern (ebenfalls im Außenbereich). Märchenhaft und wie aus einer anderen Realität entführt ab 19.30 Uhr Monsieur Chocolat mit Charisma und natürlich mit Schokolade in seine Welt (Palmenparadies). Zu einem echten französischen Abend gehören natürlich auch kulinarische Spezialitäten. So kann man im Foyer bei der mobilen Creperie süße und auch salzigen Köstlichkeiten genießen.

Bei magischem Lavendelduft können sich die Besucher in der Vitaltherme & Sauna wie »Gott in Frankreich« entspannen. Um den Abend abzurunden kann man ab 22 Uhr Lotusblüten mit den eigenen Wünschen auf den Thermensee schicken – ein echtes Lichterspektakel. Der Sommernachtstraum wird mit einem Knall beendet: ein musikalisches Feuerwerk erwartet alle Besucher um 22.30 Uhr über dem Thermensee.