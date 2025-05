»Lieblingstexte sprechen« mit Florian Esche

Workshop zum privaten oder öffentlichen Vortrag von Literatur mit Florian Esche

Workshop zum privaten oder öffentlichen Vortrag von LiteraturMit Florian Esche Kosten: 135 € pro Person

Das Geschichtenerzählen ist so alt wie die Menschheit. Ums Feuer und am Ofen, in Höhlen, Zelten, Hütten und Häusern wurde und wird auf diese Weise weitergegeben, was uns als Menschen am tiefsten bewegt und ausmacht.

Der Workshop richtet sich an alle, die gerne vorlesen und Lust haben, mehr über diese älteste Form der Gemeinschaft und der Unterhaltung zu erfahren. Sie lernen Prinzipien der Atmung, Stimmführung und Gestaltung kennen. Sie erfahren etwas über Ihre Ausdruckskraft und erweitern Ihre Möglichkeiten beim Vortrag ihres persönlichen Lieblingstextes.

Freitag, 27.06.2025 17:00 - 19:00 Uhr + Samstag, 28.06.2025 10:00 - 17:00 Uhr

(Mindest-) Teilnehmer*innenzahl: 6 Personen, Dauer 10 Stunden, zweitägig.

Anmeldeschluss: 17. Juni 2025