»Love or Confusion 1965∇1975« Wagenhallen Anniversary

Wagenhallen 1-Year Anniversary Event - Vor einem Jahr haben die Wagenhallen im Stuttgarter Norden, nach zwei Jahren Sanierung, wieder eröffnet. Die Love Or Confusion liefern in dieser Nacht die Aftershow Party zum Event

Weitere Infos zum Programme ∇ 1 Jahr Wagenhallen

»LOVE OR CONFUSION 1965∇1975«

DJ Peacemachine aka Frank Drake

w/Analog Psychedelic Liquid Light Show

by Phoenix Retro Light

∇Psychedelic∇Rock∇Revolution∇Diamonds∇

Eintritt Frei ∇ Beginn 23 Uhr

Love or Confusion

„…erzählt von einer musikalischen Revolution Mitte der sechziger Jahre Δ als ein junger Song-Poet seine Akustikgitarre gegen eine Fender Stratocaster eintauschte und einer ganzen Generation einen Elektroschock versetzte Δ vier britische Langhaar-Rebellen den Atlantik trocken legten und ihre Kinks & Who’s wie rollende Steine in der neuen Welt einfielen Δ ein weißer Mann den sie in London Gott nannten die Geschichte des Blues neu interpretierte Δ eine neue Einstellung zum Leben in San Francisco erblühte und Afro-Amerikaner in der alten Welt nur „Hey Joe“ gerufen wurden Δ ein verrückter Diamant nur schwarzer Löcher im Himmel hinterließ Δ Rohe Kraft den Beton von Detroit zum einstürzen brachte Δ die schwarze Revolution im Lorraine Motel Memphis durch Bleigeschosse zum Stillstand kam Δ der große Traum von Liebe & Frieden zusammen mit ihren größten Protagonisten zu Grabe getragen wurde Δ amerikanische Poesie in Paris ihre letzte Ruhestätte fand Δ Konzerte im tiefen lila im Schatten eines Bleizeppelins zelebriert wurden Δ das Zepter an den suizidgefährdeten Ziggy Stardust weitergeben wurde Δ und hinter der nächsten Ziegelsteinmauer die Dynastie der Familie Ramone in Stellung ging...“

Weitere Infos unter:

https://www.facebook.com/8peacemachine8/

https://phoenix-retro-light.jimdo.com/