»Märchen von Wettkämpfen und Wundern«

Märchenstunde für Familien und Kinder ab 5 Jahren.

Es war einmal …

Taucht ein in die magische Welt der Märchen. Erzählerin und Grundschullehrerin Juliane Dehner erzählt von spannenden Wettkämpfen zwischen Vater Frost und seinem Sohn, dem schnellen Hasen und dem cleveren Igel sowie einem armen Jungen, der von den Lüften träumt. Lasst euch von den Geschichten verzaubern und entdeckt, was wahres Können und Vertrauen wirklich bedeuten. In den Räumlichkeiten des Rothenburg Museums tauchen große und kleine ZuhörerInnen in die Welt der Geschichten ein und dürfen für eine Stunde den Alltag hinter sich lassen. Am Ende gibt es sogar einen »kleinen Schatz« zum Mit-nach-Hause-nehmen.

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist für diese Veranstaltung eine Voranmeldung bei der städtischen Beauftragten für Kunst und Kultur notwendig unter: franziska.krause@rothenburg.de

Bitte beachten Sie außerdem den zusätzlichen Termin für diese Veranstaltung am Dienstag, 18. November 2025 um 18 Uhr.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des »Rothenburger Märchenzaubers« statt. Unseren Programmflyer mit einer Übersicht aller in diesem Rahmen geplanten Formate finden Sie direkt hier.