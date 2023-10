Im Zeitraum vom 3. November bis 31. Dezember können Kinder und Erwachsene bei einem kurzweiligen Spaziergang durch die Altstadt die wunderbare Welt teils längst vergessener Märchen selbstständig ergründen, rätseln und zauberhafte Preise gewinnen.

Das Stadtmarketing Rothenburg ob der Tauber e.V. veranstaltet auch in diesem Jahr mit vielen Partnern den Erlebnis-Spaziergang »Märchenbummel« – eine Einladung, geheimnisvolle Erzählungen einer längst vergessenen Zeit im historischen Ambiente der Rothenburger Altstadt auf kurzweilige und unterhaltsame Art und Weise in Form einer Rätsel-Rallye zu entdecken.

Ausgestattet mit Karte und Routenbeschreibung kann man sich allein, zu zweit oder in einer Gruppe auf den Weg durch die wunderschöne historische Altstadt begeben und ganz nebenbei ein Rätsel lösen. Das Gute daran: Tempo und Route kann man je nach Vorliebe individuell gestalten. Dabei bieten die verwunschenen Gassen der Rothenburger Altstadt viele Gelegenheiten, links und rechts abseits der Pfade zu verweilen.

Die Märchenbummel-Route führt entlang zahlreicher historischer Gebäude, auf deren Fenstern geheimnisvolle Märchenzitate zu lesen sind. Doch in welcher Erzählung verbirgt sich dieser Satz? Die Auflösung offenbart sich nur direkt vor Ort. Dort erhält man den vollständigen Märchentext zum Mitnehmen. Alternativ verrät ein QR-Code am Zitat die Quelle.

Ein richtiger Märchen-Experte kann man beim Märchenbummel-Gewinnspiel werden. Um das Rätsel zu lösen, braucht man nur die jeweiligen Märchentexte der einzelnen Stationen. Die richtigen Buchstaben daraus ergeben dann das Lösungswort, mit welchem sich zauberhafte Preise gewinnen lassen.

Der Routenplan zum Rothenburger Märchenbummel inklusive Gewinnspiel-Rätsel ist bei allen teilnehmenden Partnern in der Rothenburger Altstadt erhältlich, so zum Beispiel in vielen Rothenburger Geschäften, beim Rothenburg Tourismus Service und im Büro des Stadtmarketing Rothenburg ob der Tauber e.V.